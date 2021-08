Der neueste Zuwachs des Zukunftspakts könnte in der Branche für Aufsehen sorgen: Wie am heutigen Montag bekannt wurde, wird die Apothekenkooperation „mea – meine apotheke“ Teil des Zukunftspakts Apotheke. Mea ist die Kooperation des Pro-AvO-Gründungsmitglieds Sanacorp, mehr als 3.000 Apotheken gehören dazu. Damit bündeln erstmals die beiden apothekereigenen Großhändler, Noweda und Sanacorp, ihre Kräfte im Plattform-Wettbewerb.

Dass gesund.de erst vor kurzem bekannt gab, dass mea-Apotheken sich der Plattform anschließen könnten, wirkt vor diesem Hintergrund nun fast wie ein letzter Versuch, diese Apotheken zu halten. Sanacorp wird laut einem Sprecher aber Gesellschafter bleiben. Herbert Lang, Vorsitzender des Vorstands der Sanacorp, erklärt dazu: „Als Apothekergenossenschaft ist es unser Auftrag, unseren Mitgliedern und Kunden den sicheren und einfachen Zugang zu allen relevanten Gesundheitsplattformen zu ermöglichen. So freuen wir uns ganz besonders, zukünftig nun auch mit dem Zukunftspakt Apotheke zum Wohle aller Vor-Ort-Apotheken zusammenzuarbeiten. Denn dieser Anspruch ist bei ia.de bereits erfolgreich gelebte Realität. Wir sehen in dieser Partnerschaft insofern einen weiteren Schritt in Richtung einer gemeinsamen Branchenlösung für die stationäre Apotheke in einem sich stark verändernden, digitalen Wettbewerbsumfeld.“