Noventi unterstützt Red-Medical-Anbindung

Seit die Anschaffung der Hardware-Komponenten ein Thema ist, weisen die Softwarehäuser darauf hin, dass sie empfehlen, alles aus einer Hand zu beziehen, und zwar bei dem Anbieter, von dem auch die Warenwirtschaft stammt. Denn nur dann würden sie sich auch um alles kümmern, so die Begründung. Von dem Modell des Anbieters Red Medical, der unter anderem cloudbasierte Arztsoftware anbietet, hielten sie von Anfang an wenig und machten auch keinen Hehl daraus – bei Red Medical steht der Konnektor nicht lokal in der Apotheke, sondern zentral im Rechenzentrum. Die Vorteile für die Apotheke sollen laut Webseite darin liegen, dass angeblich alle regelmäßigen Wartungen, Updates und sonstigen Sicherungsmaßnahmen durch Administratoren der Firma durchgeführt werden. Steht der eigene Konnektor in der Apotheke, müssten sich die Inhaber:innen selbst um Betrieb, Wartung und Updates der Betriebssoftware kümmern sowie bei Ausfall für Ersatz sorgen, warb die Firma im vergangenen Jahr für ihr Modell.