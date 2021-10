EMA empfiehlt Dritt- und Booster-Impfungen

So sieht der Humanarzneimitteausschuss der EMA (CHMP) es für sinnvoll an, dass Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine dritte Dosis eines mRNA-Impfstoffs (Comirnaty® von Pfizer/Biontech oder Spikevax® von Moderna) erhalten, um die Grundimmunisierung zu komplettieren. Dabei soll die dritte Impfung 28 Tage nach der zweiten Dosis verabreicht werden. Das CHMP begründet seine Empfehlung anhand von Studien, an denen Menschen mit Organtransplantation teilgenommen hatten: Die Daten zeigten, dass eine zusätzliche Impfdosis die Antikörpertiter erhöht. Einschränkend räumt die EMA zwar ein, dass erhöhte Antikörperspiegel „kein direkter Beweis“ für einen COVID-19-Schutz sind. Doch es sei davon auszugehen, dass die zusätzliche Dosis den Schutz zumindest bei einigen Patienten erhöht, begründet das CHMP. Die Hersteller werden die Produktinformationen zu Comirnaty® und Spikevax® jeweils anpassen.