STIKO empfiehlt Auffrischimpfung für ab 70-Jährige

Nachdem sich die STIKO zunächst nur für eine Auffrischimpfung von Immungeschwächten ausgesprochen hat, empfiehlt sie nun eine Auffrischungsdosis auch für andere Personen. So sollen nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission fortan auch ab 70-Jährige eine zusätzliche Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Zudem rät die STIKO Bewohner:innen und Betreuten in Pflegeeinrichtungen für alte Menschen – hier denkt die STIKO aufgrund des erhöhten Ausbruchspotenzials explizit auch an unter 70-jährige Bewohner:innnen – zu einer weiteren Impfstoffdosis.

Die Empfehlung richtet sich ebenso an Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen. Das können entweder alte Menschen sein oder andere Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe. Nach Empfehlung der STIKO soll sich außerdem „Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt“ zusätzlich impfen lassen.