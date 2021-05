Comirnaty erhält Zulassung für Jugendliche in der EU

Die EMA stützt ihre Einschätzung auf eine Studie bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren, erste positive Daten dazu hatte Biontech bereits am 31. März veröffentlicht: Die Immunantwort der Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren war – gemessen an der Antikörper-Antwort auf SARS-CoV-2 – vergleichbar mit der bei 16- bis 25-Jährigen. In der Studie hatten die Jugendlichen entweder zwei Dosen Comirnaty® oder zwei Dosen Placebo erhalten, keiner der 1.005 mit Comirnaty® geimpften Jugendlichen erkrankte an COVID-19. Hingegen waren in der Placebogruppe (978 Jugendliche) 16 COVID-19-Fälle nachweisbar. Das bedeute, erklärt die EMA, dass der Impfstoff in dieser Studie zu 100 Prozent wirksam gewesen sei, um COVID-19 zu verhindern. Allerdings könnte die wahre Wirksamkeitsrate tatsächlich etwas darunter liegen, die EMA nennt eine Spanne von 75 bis 100 Prozent.