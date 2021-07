Die beobachteten Nebenwirkungen entsprechen denen bei Erwachsenen: Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, vergrößerte Lymphknoten, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Der EMA zufolge sind die unerwünschten Ereignisse in der Regel leicht oder mäßig ausgeprägt und bessern sich innerhalb weniger Tage nach der Impfung. Der CHMP wies darauf hin, dass die Studie aufgrund der begrenzten Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die in die Studie eingeschlossen waren, keine neuen, ungewöhnlichen Nebenwirkungen erkennen oder das Risiko für bekannte Nebenwirkungen wie Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung der Membran um das Herz) abschätzen konnte. Doch würden Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen weiterhin genau überwacht.