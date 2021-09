Genesenenzertifikate und Impfpass-Nachträge: So wird abgerechnet

Demnach sollen die Apotheken die monatlich abzurechnende Anzahl der erstellten COVID-19-Impfzertifikate und Genesenenzertifikate über das Modul „COVID-19-Zertifikat“ im Apothekenportal abrufen. Sie erhalten dann die Abrechnungsdatei als PDF-Dokument zum Übertrag auf den Sammelbeleg. Die Abrechnungsdatei listet der ABDA zufolge die erzeugten COVID-19-Impf- und Genesenenzertifikate nach Erstellungsdatum auf. „Die Abrechnungsdatei ist betriebsstätten- und monatsbezogen, sodass alle abrechnungsrelevanten Informationen zu den ausgestellten COVID19-Impf- und Genesenenzertifikaten in einer PDF-Datei zusammengefügt sind“, heißt es im Leitfaden. Die Abrechnungsdatei ist als rechnungsbegründende Unterlage unverändert bis zum 31. Dezember 2024 durch die Apotheke zu speichern oder aufzubewahren.

Nachtragungen im Impfpass erfolgen analog und sind folglich nicht im Apothekenportal zu finden. Sie müssen laut ABDA gesondert monatlich erfasst werden. „Rein vorsorglich empfehlen wir zur Dokumentation des erfolgten Nachtrags das Führen einer formlosen Übersicht, die folgende Daten enthalten muss:

Datum, wann der Nachtrag erfolgte

Vor- und Nachname der Impfpassinhaberin/des Impfpassinhabers

Unterschrift der Impfpassinhaberin/des Impfpassinhabers zur Dokumentation des erfolgten Nachtrags.“

Diese Unterlage ist ebenfalls bis zum 31. Dezember 2024 in der Apotheke aufzubewahren.

Auf Grundlage der abgerufenen Anzahl der erstellten COVID-19-Impf- und Genesenenzertifikate und der erfolgten Impfpassnachträge erstellt die Apotheke jeweils am Ende eines Kalendermonats einen Sammelbeleg über die Summe der ausgestellten Zertifikate. Unter „Impfzertifikat“ fallen dabei das Erst-Zertifikat, das Zweit-Zertifikat, das Re-Zertifikat, das Booster-Zertifikat sowie das Genesenen-Impfzertifikat. Diese Zertifikate sind laut Leitfaden in der Abrechnungsdatei mit 6 Euro brutto ausgewiesen. Die Unterscheidung in Impfzertifikat I und Impfzertifikat II entfällt.