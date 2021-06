So werden die digitalen Impfzertifikate abgerechnet

Zum Start der Ausstellung digitaler Impfzertifikate in den Apotheken rätselten die Inhaber:innen, wie die Abrechnung ablaufen soll. Insbesondere: Wie kommen sie an die für die Abrechnung relevanten Daten? Das Apothekenportal zählt derzeit nur die Gesamtzahl der erstellten Zertifikate, differenziert jedoch nicht – oder zumindest nicht sichtbar – zwischen jenen, für die es 18 Euro gibt, und jenen, die mit 6 Euro vergütet werden. DAZ.online liegt ein Leitfaden der ABDA vor, in dem die Standesvertretung über die Abläufe informiert.