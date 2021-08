COVID-19-Genesenenzertifikate – das müssen Apotheken wissen

Apotheken sind nun in der Lage, Genesenenzertifikate auszustellen. Die Bereitstellung der neuen Funktion hatte sich verzögert, weil sie seitens des Robert Koch-Instituts noch freigeschaltet werden musste. Das ist nun geschehen. Genesene, die eine entsprechende Apotheke in ihrer Nähe suchen, können sie über das Verbraucherportal www.mein-apothekenmanager.de finden. Anders als so manches Mal in der Vergangenheit steht diesmal auch die Handlungshilfe für die Apotheken pünktlich zum Start bereit – das Dokument mit den Informationen zur Ausstellung der Impfzertifikate und der Testzertifikate wurde entsprechend ergänzt. Mit der Erweiterung des Apothekenportals um die Funktion für die Genesenenzertifikate wird das entsprechende Modul „COVID-19-Zertifikat“ umbenannt. Über dieses Modul können sowohl COVID-19-Impfzertifikate als auch COVID-19-Genesenenzertifikate erstellt werden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Genesenenzertifikat: