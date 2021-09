Das zukünftige „Quality Land“ der Apotheken?

In FAZ-Text bleibt unklar, welche „bestimmten Medikamente“ denn supermarkttauglich wären und welche nicht – oder für wen –, und ob der Autor solche alltäglichen Apotheken-Praxisfälle noch unter purem „Aushändigen“ abstempelt oder vielleicht doch schon eine Beratung nötig ist. Doch selbst in puncto Beratung habe Stiftung Warentest in einer nicht repräsentativen Studie in 38 Apotheken „eklatante Mängel“ aufgezeigt, weiß Prenissl. „Ist das Beratungsentgelt dann noch adäquat?“, fragt er, und meint damit die 8,35 Euro „Beratungs-Personal-Festbetrag“, die die Arzneimittelpreisbildung berücksichtigt (den Apothekenabschlag der GKV von 1,77 Euro hat der Autor an dieser Stelle wohl vergessen). Ohnehin moniert Prenissl die fehlende Evidenz, wenn es um die Beratungsleistung der Apotheken geht, denn die Ergebnisse der apothekereigenen Pseudo-Customer-Tests würden nicht öffentlich gemacht.

Interessant ist an dieser Stelle jedoch noch eine weitere, im FAZ-Beitrag unerwähnte Untersuchung von Stiftung Warentest, in der es just auch um die Zufriedenheit der Patienten mit der Beratung der Apotheke ging: „Die meisten Umfrage-Teilnehmer zeigen sich 'zufrieden' oder gar 'sehr zufrieden' mit den Informationen zu den Arznei­mitteln, die sie vom Arzt beziehungs­weise Apotheker erhalten“, schrieb Stiftung Warentest 2017. Bei den rund 13.300 Patientenrückmeldungen kreuzten 19 Prozent „sehr zufrieden“ an, 57 Prozent entschieden sich für die zweite Zufriedenheitsstufe.