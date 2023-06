Stiftung Warentest hat sich mal wieder einen Teil des OTC-Sortiments in der Apotheke vorgenommen: pflanzliche Beruhigungsmittel. Viele der getesteten Präparate sind auch außerhalb der Apotheke in Drogerien und Supermärkten erhältlich. So wirklich gut kommt aber keines der Phytotherapeutika weg. Auch wenn Stiftung Warentest selbst nicht zu diesem Fazit gelangt: Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig die Beratung in der Apotheke vor Ort ist. Denn auch Stiftung Warentest wirft die Frage auf, bei welchen Beschwerden pflanzliche Beruhigungsmittel überhaupt zum Einsatz kommen sollten.