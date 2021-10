Aber nicht nur das. Wir sind immer noch eine letzte Kontrollinstanz. Zum Beispiel prüfen wir, ob sich die Arzneimittel miteinander vertragen, die verordnet wurden. Vor allem, weil der eine Arzt nicht weiß, was die andere Ärztin verordnet hat oder vice versa. Selbst wenn jeder bald auf die Daten zugreifen könnte, was der Patient oder die Patientin sonst so einnimmt, sind wir immer noch die Spezialist:innen für Arzneimittel.