Red Medical: Es ist noch nichts entschieden

Klassischerweise steht der Konnektor für den TI-Anschluss in der Apotheke. Anders bei Red: Das Unternehmen bietet eine zentrale Lösung für den TI-Anschluss an, bei der der Konnektor im Rechenzentrum steht – das Unternehmen bezeichnet das selbst als Konnektorenfarm. Die Vorteile für die Apotheke liegen laut Webseite darin, dass alle regelmäßigen Wartungen, Updates und sonstigen Sicherungsmaßnahmen durch Administratoren der Firma durchgeführt werden. Außerdem fallen weniger Kosten an als bei den „klassischen“ Lösungen, bei denen jede Apotheke einen eigenen Konnektor anschafft.