Streit um TI-Anschluss: Red will BMG und Gematik einschalten

Die Apothekensoftwarehäuser haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es in ihren Augen am besten ist, wenn Apotheken sämtliche für den Anschluss an die Telematik-Infrastruktur (TI) benötigten Hardwarekomponenten auch beim Anbieter ihrer Warenwirtschaft kaufen. Alles aus einer Hand – so das Prinzip. Dem Modell des Anbieters Red Medical, bei dem der Konnektor nicht lokal in der Apotheke, sondern zentral in einem Rechenzentrum steht, standen sie von Anfang an kritisch gegenüber. Vor kurzem wurde nun bekannt, dass sich Red mit verschiedenen Softwarehäusern, unter anderem Pharmatechnik, darum streitet, die Warenwirtschaften an die Konnektoren anzuschließen. Denn um E-Rezepte zu beliefern, brauchen Apotheken nicht nur einen TI-Anschluss, sondern auch eine Schnittstelle zwischen TI und Warenwirtschaft. Red hat den Apotheken diesen Anschluss zugesichert. Und hier spielt Pharmatechnik bislang nicht mit, laut Red unterstützen aber auch andere die Lösung nicht. Eine von Red zunächst erwirkte einstweilige Verfügung gegen Pharmatechnik wurde in der Verhandlung vor dem Landgericht München I wieder aufgehoben.