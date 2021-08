Redmedical-TI plus Pharmatechnik-WaWi: Keine Schnittstelle, kein E-Rezept

Bei der TI-Lösung von Redmedical steht der Konnektor nicht in der Apotheke, sondern zentral in einem Rechenzentrum. Die Firma selbst nennt das eine „Konnektorenfarm“. Die Vorteile für die Apotheke sollen laut Webseite darin liegen, dass angeblich alle regelmäßigen Wartungen, Updates und sonstigen Sicherungsmaßnahmen durch Administratoren der Firma durchgeführt werden. Steht der eigene Konnektor in der Apotheke, müssten sich die Inhaber:innen selbst um Betrieb, Wartung und Updates der Betriebssoftware kümmern sowie bei Ausfall für Ersatz sorgen, warb die Firma im vergangenen Jahr für ihr Modell.

Was es bei Redmedical allerdings nicht gab, ist eine Anbindung an die Warenwirtschaft. Die sei nämlich für die meisten Apotheken erst mit dem E-Rezept notwendig, erklärte das Unternehmen vergangenes Jahr in einer Broschüre. Wann das kommt, stehe noch gar nicht fest. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, könne man die Apothekensoftware jederzeit über das System direkt mit der Telematik-Infrastruktur verbinden, versprach Redmedical.