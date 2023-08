Legionärskrankheit vorbeugen – zu Hause und im Urlaub

Präventive Maßnahmen, um sich und seine Mitmenschen vor einer Legionellose zu schützen, sind im Alltag und sogar während Urlaubsreisen ganz einfach umsetzbar. Die Trinkwasserleitungen, die das Wasser zu den jeweiligen Gebäuden transportieren, werden in Deutschland und vielen anderen Ländern regelmäßig gewartet und stellen in der Regel nicht die Ursache für die Infektionen dar.

Erst mit Erreichen der einzelnen Wassernetze in den jeweiligen Gebäuden sind höhere Konzentrationen möglich. Es wird eine Legionellenschaltung empfohlen. Damit wird sichergestellt, dass die Temperatur im Boiler mindestens einmal am Tag während einer Stunde 60 °C erreicht, damit die Legionellen abgetötet werden. An Wasserhähnen und Brausen müssen mindestens 50 °C erreicht werden, wobei es wichtig ist, dass das Kaltwasser eine Temperatur von 20 °C nicht übersteigt. Ein Energiesparmodus, der das Wasser im Boiler nur auf 50 °C erhitzt und häufiger von Installateuren empfohlen wird, ist kontraproduktiv.

Es ist zudem auf eine regelmäßige Spülung und Entkalkung der Wasserhähne zu achten, damit keine bakterienhaltige Schleimschicht entsteht. Dieser bietet idealen Schutz für Legionellen vor heißem Wasser und Reinigungsmitteln. Er bildet sich besonders an schlecht durchspülten Stellen sowie an rauen Oberflächen, die durch Kalkablagerungen entstanden sind. In diesen Nischen kann der Biofilm ausschließlich durch intensiven Aufwand entfernt werden, weshalb seine Bildung unbedingt durch geeignete Präventionsmaßnahmen verhindert werden muss.