Über eine Woche konnten Apotheken nun keine digitalen COVID-19-Impfzertifikate ausstellen. Seit dem gestrigen Donnerstag ist das entsprechende Modul auf dem DAV-Portal zurück. Die Ausstellung der Zertifikate läuft nun nur noch über die TI – allerdings noch nicht störungsfrei und auch nicht in allen Apotheken. Grund für die Zwangspause war, dass sich zwei IT-Experten mit gefälschten Dokumenten einer nicht existierenden Apotheke in das Portal geschleust hatten.

Die Apotheker haben sich neben dem Ausfall vor allem über die Kommunikation der Verantwortlichen geärgert. Das geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage der DAZ mit knapp über 900 Teilnehmenden hervor. Die ganz große Mehrheit (83,6 Prozent) gab dabei an, dass sie sich gar nicht informiert gefühlt hätten, die Informationspolitik ist in ihren Augen katastrophal gewesen. Etwas mehr als 15 Prozent sehen zwar Luft nach oben, sind aber nicht ganz so unzufrieden und nicht einmal 1 Prozent ist der Meinung, alle benötigten Informationen bekommen zu haben.