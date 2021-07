Martin Tschirsich und Dr. André Zilch hatten sich mithilfe einer erfundenen Apotheke Zugang zum Portal verschafft. Wie einfach das offenbar war, schildern sie im Interview mit der DAZ. Und mehr noch: Die Sicherheitsprobleme waren demnach bekannt – sowohl dem DAV als auch dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Dennoch wurde das Portal an den IBM-Server, über den die Zertifikate erzeugt werden, angebunden. Auch die Möglichkeit, im laufenden Prozess in Sachen Sicherheit nachzubessern, habe man ungenutzt gelassen, so Tschirsich und Zilch.

DAV schweigt, BMG weicht aus

Auf Nachfrage der DAZ, wie das Ministerium und der Verband zu den Vorwürfen stehen, gab es bisher keine brauchbare Antwort. Während der DAV zur Thematik schweigt, verweist das Gesundheitsministerium lediglich auf eine gemeinsame Pressemitteilung von DAV und BMG vom vergangenen Freitag. Danach soll es in dieser Woche den Apotheken, „die dies wünschen“, „schrittweise“ wieder möglich sein soll, Zertifikate auszustellen. Was genau das bedeutet und wann es wieder losgehen wird, bleibt offen.

Für die Apotheken ist die Situation mehr als unbefriedigend. Sie warten ungeduldig darauf, endlich wieder für ihre Kundinnen und Kunden digitale Impfnachweise erstellen zu können, denn es ist Urlaubszeit und die Nachfrage entsprechend groß. Derzeit können sie den Menschen nicht einmal sagen, wann es weitergehen wird – das sorgt auch bei manch einem Geimpften für Unverständnis.