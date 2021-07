Die Ausgabe der Impfzertifikate in den Apotheken steht nun seit einer Woche still. Wann es weitergeht, ist unklar. Deutscher Apothekerverband (DAV), Bundesgesundheitsministerium; Robert Koch-Insitut und die Gematik arbeiten wohl daran, das Portal an die Telematikinfrastruktur anzuschließen, um die Sicherheit zu erhöhen. Weil sich zwei IT-Experten mithilfe von gefälschten Dokumenten als Fake-Apotheke eingeschleust hatten, hatte der DAV die Zertifikatsausstellung über das DAV-Portal unangekündigt lahmgelegt. Die Information darüber kam aber erst am folgenden Tag in die Apotheken. Darüber hinaus steht der Vorwurf im Raum, dass im Netz Zertifikate, die aus Apotheken stammen sollen, zum Kauf angeboten werden. Möglich ist das nach Meinung der Experten, weil der Zugang zum Portal nur einfach passwortgeschützt ist und somit jeder, der das Passwort kennt zu Hause Zertifikate drucken kann. Auch diesem Problem soll die Anbindung entgegenwirken.