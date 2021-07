Die DGEM rät Ärzt:innen, sich an den Empfehlungen der American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) zum Vorgehen bei Multivitaminverknappungen zu orientieren. „Wenn notwendig, muss die Zufuhr intravenöser Multivitamine rationiert werden, indem zum Beispiel die Tagesdosis um 50 Prozent verringert wird“, wird Professor Dr. med. Diana Rubin zitiert – sie ist DGEM-Vorstandsmitglied sowie Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin an den Vivantes Kliniken in Berlin.

Dieser Engpass hat aktuell auch den ehemaligen Jour Fixe zu Lieferengpässen beim Bundesinstiut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beschäftigt, der mittlerweile durch einen „Beirat“ ersetzt wurde. In seinem Protokoll zu seiner 5. Sitzung zur Bewertung der Versorgungslage mit Arzneimitteln am 30. Juni heißt es, dass es durch die prioritäre Impfstoffproduktion zu Produktionsreduktionen bei anderen Produkten komme – vornehmlich biopharmazeutischen Produkten. Ein Grund sei der „Defense Production Act“ der USA, ein Gesetz aus der Zeit des Korea-Krieges. Konkret heißt es im Protokoll: