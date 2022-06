Lieferengpässe sind ein Dauerthema in der Apotheke. Welche vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aktuell wirklich als relevant eingestuft werden, geht aus dem Kurzprotokoll zur „8. Sitzung des Beirats nach § 52b Absatz 3b AMG zur Bewertung der Versorgungslage mit Arzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt“ sind, hervor. Das Protokoll wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht, getagt worden war am 2. Juni 2022.