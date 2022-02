Apotheken müssen anonymisierte Tamoxifen-Rezepte aufbewahren

Der Bescheid selbst richtet sich an „die Arzneimittelgroßhandlungen in Deutschland, die betroffenen Zulassungsinhaber sowie Unternehmen, die zum Import tamoxifenhaltiger Fertigarzneimittel berechtigt wurden“. Darin heißt es zudem, dass für den Zeitraum des Versorgungsmangels „ausschließlich öffentliche Apotheken und Krankenhausapotheken mit Sitz in Deutschland beliefert werden“ dürfen. So soll „eine flächendeckende und bedarfsgerechte Verteilung möglicher Importware und der noch verfügbaren inländischen Kontingente“ gewährleistet werden. Dazu ist auch ein „Beförderungsverbot in das Ausland erforderlich“, heißt es. Das Verbringen tamoxifenhaltiger Arzneimittel aus dem Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes wird damit ausdrücklich untersagt. Es darf also keine Lieferung in andere EU-Mitgliedstaaten oder Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder die Ausfuhr in Drittstaaten erfolgen.

Anders könne „die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit diesem Arzneimittel, das zur Vorbeugung und Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung dient, für die keine Behandlungsalternativen bestehen, nicht sichergestellt werden“. Der Versorgungsmangel ist offenbar so ausgeprägt, dass „mildere, aber gleich wirksame Maßnahmen“ nicht ersichtlich sind.