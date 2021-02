Pneumovax 23 in chinesischer Aufmachung eingeführt

Bereits zu Beginn der COVID-19-Pandemie wurden Pneumokkenimpfstoffe knapp. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) berichtet seit Monaten auf seiner Website über Lieferschwierigkeiten und dass die 23-valente Vakzine Pneumovax® 23 ist nur eingeschränkt verfügbar ist.

Nun gelang es, Pneumovax 23 in chinesischer Aufmachung einzuführen. Voraussichtlich ab 1. März 2021 sollen zusätzliche Dosen in chinesischer Aufmachung für den deutschen Markt verfügbar sein. Laut PEI wurde die Ware ursprünglich für den chinesischen Markt produziert, aber nicht nach China verbracht. Hinsichtlich des Herstellungsverfahrens und der Arzneimittelspezifikationen bestünden keine Unterschiede zwischen der für den chinesischen und europäischen Markt vorgesehenen Ware. Es handelt sich um Ware gleicher Qualität, betont das PEI. Die Impfstoffdosen werden über den Pharmagroßhandel flächendeckend in ganz Deutschland verteilt.