Nie wieder rauchen!

Als erste Maßnahmen sollten niedrigschwellige Verfahren zur Unterstützung aufhörwilliger Raucher angeboten werden. Dazu gehören vor allem Kurzberatungen von bis zu 20 Minuten mit Überleitung an weiterführende Hilfsprogramme, telefonische Beratungsstellen wie das Beratungstelefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und mobile Selbsthilfeprogramme. Bei Letzteren ist allerdings zu beachten, dass laut einer Studie nur 4 Prozent der am häufigsten von App-Stores vorgeschlagenen „Rauchfrei-Apps“ bislang eine wissenschaftliche Überprüfung ihrer Effektivität durchlaufen haben. Positiv von der deutschen Atemwegsliga e. V. wurde zum Beispiel die App „NichtraucherHelden“ bewertet, an deren Kosten sich auch einige Krankenkassen be­teiligen. Bei Rauchern mit geringerer Änderungsbereitschaft kann durch motivierende Gesprächsführung versucht werden, das Konsumverhalten zu beleuchten und mögliche Ziele zur Verhaltensänderung herauszuarbeiten.



Weitere empfohlene niedrigschwellige Angebote sind qualitätsgesicherte internetbasierte Selbsthilfeprogramme wie das „rauchfrei!“-Programm der BZgA, Selbsthilfematerialien und individuelles Risiko-Feedback zu tabakbezogenen gesundheitlichen Schäden.