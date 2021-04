Ärzte sollen Impfstoffe für Zweitimpfungen auf separatem Rezept ordern

Man sei mit dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und dem Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (Phagro) übereingekommen, dass Vertragsärzte auf jedem Muster 16 angeben sollen, ob es sich um eine Bestellung für Erstimpfungen oder für Zweitimpfungen handelt. „Wie bisher geben sie den Namen des Impfstoffes sowie die Anzahl der Dosen an“, heißt es weiter. „Für die Arztpraxen wird dies – aufgrund der in der Coronavirus-Impfverordnung vorgesehenen Impfabstände – zunächst für Impfungen mit der Vakzine von Biontech/Pfizer (Impfabstand sechs Wochen) relevant sein.“ Folglich dürften die Apotheken erstmals in der zweiten Maiwoche Impfstoff-Bestellungen für Zweitimpfungen beim Großhandel auslösen – denn die erste Runde COVID-19-Vakzinen orderten sie am 30. März bei ihrem Hauptlieferanten.

Mit dem Verfahren soll laut KBV sichergestellt werden, dass Ärzte für die Zweitimpfungen so viele Dosen erhalten wie sie benötigen, um die in ihrer Praxis begonnenen Impfserien unter Beachtung der Impfintervalle abschließen zu können. „Das Bundesministerium für Gesundheit hat noch einmal darauf hingewiesen, dass in Impfzentren angefangene Impfungen grundsätzlich auch dort beendet werden sollen“, betonen die Kassenärzte.