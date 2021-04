So erfolgt die Abrechnung der COVID-19-Impfstoffe

Zur Erinnerung: Neben den 6,58 Euro je Vial sollen die Apotheken auch die Vergütung des Großhandels abrechnen. Der Großhandel erhält laut Coronavirus-Impfverordnung bis 9. Mai 2021 je abgegebene kühlpflichtige Durchstechflasche 9,65 Euro netto plus 1,65 Euro netto für Impfbesteck und -zubehör. Das entspricht einem Betrag von 11,30 Euro. Pro abgegebener ultra- oder tiefkühlpflichtiger Durchstechflasche ist für die Großhändler eine Vergütung von 11,55 Euro netto plus 1,65 Euro netto vorgesehen, also insgesamt 13,20 Euro. Ab dem 10. Mai 2021 gibt es je Vial 6,55 Euro netto plus 1,65 Euro. Das ergibt 8,20 Euro. Maßgeblich ist das Abgabedatum in der Apotheke.

Die Gesamtvergütung für Großhandel und Apotheke beträgt somit bis 9. Mai je abgegebene kühlpflichtige Durchstechflasche 21,28 Euro brutto und je abgegebene ultra- oder tiefkühlpflichtige Durchstechflasche 23,54 Euro brutto. Ab dem 10. Mai können Apotheken dem Bundesamt für soziale Sicherung (BAS) laut ABDA-Leitfaden je Vial noch 17,59 Euro brutto in Rechnung stellen.

„Die Abrechnung erfolgt monatlich – spätestens bis zum Ende des dritten auf den Abrechnungszeitraum folgenden Monats – gegenüber dem jeweiligen Apothekenrechenzentrum unter Angabe der BUND-PZN“, schreibt die ABDA. Die Rechenzentren übermitteln demnach dem BAS einmal im Monat den sich für die Apotheken ergebenden Gesamtbetrag inklusive der Großhandelsvergütung und leiten den sich aus der Abrechnung mit dem BAS ergebenden Betrag an die Apotheken weiter. Diese wiederum lassen ihrem Großhändler seinen Vergütungsanteil zukommen.