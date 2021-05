Das gilt heute für die Impfstoffbestellung

Am heutigen Dienstag sollen Apotheken nun erstmals für ihre Bezugspraxen Dosen für Erst- und Zweitimpfungen beim Großhandel ordern. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte DAZ.online darüber berichtet, dass Ärzt:innen separate Rezepte für die Bestellung der Impfstoffe für Erst- und Zweitimpfungen nutzen sollen. Am Freitag wurde dann bekannt, wie in den Apotheken mit den Bestellungen zu verfahren ist. Dabei haben sich einige Fallstricke eingeschlichen.

Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick: