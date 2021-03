EMA zu AstraZeneca: Nutzen bei weitem größer als die Risiken

Die EMA hat ihre mit Spannung erwartete Einschätzung zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca abgegeben: Die Vakzine ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde sicher – ihr Nutzen überwiege klar ihre Risiken. Man habe keinen Zusammenhang mit dem Anstieg von thromboembolischen Ereignissen feststellen können. Es gebe auch keine Hinweise, dass ein Zusammenhang mit bestimmten Chargen des Impfstoffs oder der Herstellung gebe. Die Produktinformation wird jedoch angepasst. Mögliche seltene Blutgerinnsel (Thrombosen) in Hirnvenen werden in die möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. Nicht in die Bewertung eingegangen sind allerdings die heute neu gemeldeten Vorfälle. Die EMA kündigte auch weitere Untersuchungen an. Lesen Sie in Kürze mehr auf DAZ.online.