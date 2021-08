Allerdings informiert der PRAC auch über eine neue Beobachtung, die im Zusammenhang mit der Verabreichung der COVID-19-Vakzinen von Janssen aufgetreten ist: Schwindel und Tinnitus. So kam der PRAC nach Sichtung der aktuellen Daten zu dem Schluss, dass „Fälle von Schwindel und Tinnitus (Klingeln oder andere Geräusche in einem oder beiden Ohren) mit der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Janssen in Verbindung stehen“, erklärt der PRAC am 6. August nach seiner Sitzung.

Unter anderem zeigte eine Analyse 1.183 Fälle von Schwindel, die im Rahmen von Spontanberichten über angstbedingte Reaktionen auf die Impfung ermittelt wurden. Tinnitus wurde im Rahmen von Studien bei sechs Fällen beschrieben, 108 weitere Fälle wurden dem Unternehmen über das Spontanmeldesystem übermittelt. „Vor diesem Hintergrund hat der PRAC empfohlen, die Produktinformationen zu ändern und Schwindel und Tinnitus als Nebenwirkungen hinzuzufügen, um Angehörige der Gesundheitsberufe und Personen, die den Impfstoff anwenden, auf diese möglichen Nebenwirkungen hinzuweisen“, erklärt der PRAC seine Konsequenzen. Er betonte jedoch auch, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs „unverändert“ bleibe.