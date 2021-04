Keine Altersbeschränkung für den COVID-19-Impfstoff AstraZeneca

Dem PRAC lagen Berichte über 62 Fälle von zerebralen Sinusvenenthrombosen (CSVT) vor sowie 24 Fälle von Splanchnikusvenenthrombosen (Thrombosen in Venen des Abdomens), die bis 22. März 2021 in der EU-Datenbank für Arzneimittelsicherheit (EudraVigilance) gemeldet worden waren. 18 Menschen starben. Auch seien Blutgerinnsel in Arterien aufgetreten. Der EMA zufolge stammten die Daten hauptsächlich aus Spontanmeldesystemen des EWR und des Vereinigten Königreichs, wo etwa 25 Millionen Menschen den Impfstoff erhalten hatten. Die Blutgerinnsel seien zudem mit einer niedrigen Zahl an Thrombozyten (Thrombozytopenie) einhergegangen.