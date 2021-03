AstraZeneca-Impfstopp: Inzwischen 13 Vorfälle gemeldet

Auch aus Norwegen war ein sehr spezielles Bild von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung berichtet worden. Das geht aus einem Bericht von www.sciencemag.org hervor. Demnach sind über alle Fälle hinweg mindestens sieben Menschen verstorben. In den USA seien im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna 36 Fälle von Immunthrombozytopenien berichtet worden, also keine Fälle, die direkt den deutschen Hirnvenenthrombosen zugeordnet werden können. Auch der Begriff des hämolytisch-urämischen Syndroms (HUS) wurde im Zusammenhang mit dem Impfstopp von AstraZeneca genannt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will noch heute Nachmittag eine Einschätzung zum weiteren Vorgehen abgeben. Auch die Fachwelt erwartet diese mit Spannung.

Die Bewertung der EMA soll dann bindend sein, wie das Ressort von Minister Jens Spahn (CDU) am Vortag mitgeteilt hatte. Beraten würden auch noch die Ständige Impfkommission (STIKO) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Spahn und der Präsident des in Deutschland für solche Zulassungen zuständigen PEI, Klaus Cichutek, wollten sich nach der EMA-Entscheidung noch am Nachmittag zu den Konsequenzen äußern.

Nach der erwarteten EMA-Bewertung wollen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Freitag per Telefonkonferenz zusammenschalten. Beraten werden soll über den Fortgang der Impfkampagne in Deutschland. Auch über den Zeitplan für einen breiten Impfstart in Arztpraxen soll dabei beraten werden.