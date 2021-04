Die EMA war schon (bzw. immer noch) am 7. April vom Gesamtnutzen-Risiko-Verhältnis der AstraZeneca-Vakzine Vaxzevria überzeugt. Auch wenn sie empfahl, dass die ungewöhnlichen Blutgerinnsel als sehr seltene Nebenwirkung von Vaxzevria benannt werden sollen, konnte sie zur Vermeidung solcher Nebenwirkungen doch keine klaren Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht oder vorbestehende Gerinnungsstörungen ausmachen. Am vergangenen Freitag hat die EMA sich nun erneut zum Thema geäußert. Wieder erklärt sie in ihrer Mitteilung, dass der Nutzen von Vaxzevria bei Erwachsenen aller Altersgruppen die Risiken überwiegt, jedoch seien in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel mit niedriger Blutplättchenzahl nach der Impfung aufgetreten. Die EMA möchte nun die einzelnen Staaten bei ihren Impfkampagnen mit weiteren Daten unterstützen – zur Einordnung des Risikos in den Gesamtkontext.