Welche Vorteile bieten Vektorimpfstoffe?

Bislang sind drei COVID-19-Impfstoffe in der EU zugelassen und verfügbar, zwei mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, und ein Adenovirusvektor-basierter Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford. Noch im März wird es aller Voraussicht nach einen weiteren Vektorimpfstoff in der EU geben, so die EMA am 11. März die bedingte Zulassung von Ad26.COV2.S – dem Janssen COVID-19-Impfstoff (Johnson & Johnson) empfiehlt und die Europäische Kommission dem folgt. Während mRNA-basierte Impfstoffe in Studien eine Impfeffektivität von 95 Prozent erreichten, liegt die Effizienz der Adenovirusvektor-basierten Impfstoffen zwischen 70 Prozent und 92 Prozent. Schlechter müssen sie deswegen nicht sein, findet PD Dr. Christof Geldmacher, Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin des LMU Universitätsklinikums München. Geldmacher hat seinen Schwerpunkt in der Impfstoffforschung (HIV, HPV, SARS-CoV-2) und hier vor allem im Bereich des klinischen Immunmonitorings.