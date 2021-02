Janssen-Cilag beantragt Zulassung für Ad26.COV2.S

Seit 1. Dezember prüft die Europäische Arzneimittelagentur den vektorbasierten COVID-19-Impfstoff im Rolling Review. Nun hat Janssen-Cilag die bedingte Zulassung für Ad26.COV2.S – auch bekannt unter JNJ-78436735 – beantragt. Bis Mitte März will das CHMP (Committe for Medicinal Products for Human Use) eine Empfehlung abgeben, über die eigentliche Zulassung entscheidet die Europäische Kommission. Bei den bereits in der EU verfügbaren Vakzinen – BNT12b2 (Comirnaty) von Biontech/Pfizer, COVID-19-Impfstoff Moderna und COVID-19-Impfstoff AstraZeneca – folgte die EU-Kommission innerhalb von Stunden der EMA-Empfehlung und ließ die Impfstoffe bedingt zu. In den Vereinigten Staaten hat Johnson & Johnson erst vor wenigen Tagen, am 4. Februar 2021, die Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) beantragt.