EMA empfiehlt die Zulassung des vierten COVID-19-Impfstoffs

Nun fehlt noch das OK der Europäischen Kommission, dann kann in der EU mit einem vierten Corona-Impfstoff gegen COVID-19 geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat dafür am 11. März den Weg bereitet. Sie rät zur bedingten Zulassung des COVID-19-Impfstoffs Janssen in der EU. Erfahrungsgemäß reagiert die Europäische Kommission bei Zulassungen von Corona-Impfstoffen schnell, bei den bereits bedingt zugelassenen Vakzinen – Comirnaty (Biontech/Pfizer), COVID-19-Impfstoff Moderna (Moderna) und COVID-19-Impfstoff AstraZeneca (AstraZeneca/Universität Oxford) – erteilte die Kommission die Zulassung jeweils am selben Tag der EMA-Empfehlung.