Spahn bekennt sich zum Vertriebsweg Apotheke

Nun spricht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Klartext: Wie er am heutigen Freitag in Berlin vor Journalisten betonte, soll der Vertrieb regulär über den pharmazeutischen Großhandel und die Apotheken laufen. Letztere „organisieren heute schon den Sprechstundenbedarf“ für die Praxen, so der Minister. An den bewährten Strukturen will er offenbar festhalten.

Vorgesehen ist laut Spahn, dass die Ärzt:innen spätestens jeden Dienstag die Impfstoffmenge bestellen, die sie in der darauf folgenden Woche verimpfen möchten. Es sei davon auszugehen, dass die Bestellungen die tatsächlich verfügbare Anzahl Impfdosen übersteigen werde. Für diesen Fall sei eine Quotierung geplant, um die Dosen gerecht zu verteilen. „Dieses Verfahren kennen die Ärzte“, sagte Spahn.

Laumann: Apotheken in NRW sind „hochinteressiert“ am Testen

Neben Spahn stellte sich auch der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens, Karl-Josef Laumann (CDU), den Fragen der Journalisten in der Bundespressekonferenz. Er berichtete, sein Ministerium stehe in engem Austausch mit den Apothekern im Bundesland bezüglich der Umsetzung der Teststrategie. Sie seinen „hochinteressiert“, sich daran zu beteiligen und asymptomatische Menschen auf das Coronavirus zu testen. Um es ihnen möglichst leicht zu machen, werde er das Testen auch außerhalb der Betriebsräume gestatten. Denn viele Apotheken erfüllten nicht die nötigen räumlichen Anforderungen, was sie aber letztlich nicht vom Testen abhalten soll.