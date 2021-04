Overwiening fordert „verlässliche politisch-rechtliche Rahmenbedingungen“

Am Dienstag nach den Osterfeiertagen erwarten viele Apotheken die erste Lieferung Comirnaty von ihrem Großhändler. Auch wenn manche Kolleg:innen in den sozialen Medien von drastischen Kürzungen ihrer Bestellung berichten, läuft das Projekt Impfen in den Arztpraxen nun an. Rund 940.000 Impfdosen stehen bereit für die Verteilung in der kommenden Woche, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute vor Journalisten in Berlin. Zunächst wird nur das Präparat von Biontech/Pfizer an die Praxen rausgehen. In Kalenderwoche 16 sollen dem Minister zufolge einige Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca hinzukommen, ab Kalenderwoche 17 wird demnach auch das Mittel von Johnson & Johnson in die Fläche gebracht werden.