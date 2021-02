KBV: Konzept für Impfstoffbelieferung von Arztpraxen steht

Einen genauen Termin, ab wann die Haus- und Fachärzte flächendeckend in ihren Praxen gegen COVID-19 impfen können, gibt es noch nicht. Die Rede ist bisher meist vom „zweiten Quartal“ dieses Jahres. Damit rechnet auch der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) Andreas Gassen. Entscheidende Voraussetzung sei, wie sich die Impfstoffmenge entwickelt. „Die Praxen müssen sich drauf verlassen können, dass sie zuverlässig mit ausreichend Impfstoffen und Zubehör wie Kanülen und Spitzen beliefert würden“, sagte Gassen am gestrigen Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz zur Vorstellung eines Online-Tools zur Vorausberechnung der Corona Impfkampagne.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wies allerdings ebenfalls gestern bei einer Befragung im Bundestag darauf hin, dass einige Länder bereits begonnen haben, Arztpraxen einzubinden – zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Zudem habe „die geschätzte Kollegin“ Melanie Leonhard (SPD), Sozialsenatorin in Hamburg, dafür gesorgt, dass zum Beispiel Krebspatienten in onkologischen Praxen geimpft werden können. „Das unterstütze ich ausdrücklich“, sagte Spahn. Mit den Ländern sei man gerade dabei, die Impfverordnung so weiterzuentwickeln, dass dies leichter möglich ist. Jedoch sei der regelhafte „Switch“ in die Hausarztpraxen erst dann sinnvoll, „wenn wir 3 bis 5 Millionen Impfdosen pro Woche haben“, so der Minister.