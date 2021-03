Was längst überfällig ist, soll nun endlich wahr werden: Die Corona-Impfung wird es demnächst nicht nur in den Impfzentren geben, sondern auch in den ärztlichen und betriebsärztlichen Praxen. Endlich! Und da sich das Bundesgesundheitsministerium bereits dafür ausgesprochen hat, dass die Impfstoff-Logistik über die bewährten Wege Pharmagroßhandel und Apotheken laufen soll, betrifft dies auch uns Apothekers. Der Bundesgesundheitsminister hat ganz aktuell eine Neufassung der Coronavirus-Impfverordnung auf den Weg gebracht: Sie regelt auch, dass Großhandel und Apotheken für den erhöhten Aufwand im Zusammenhang mit der Abgabe von Covid-19-Impfstoffen eine fixe Vergütung je abgegebener Durchstechflasche erhalten sollen. Abgerechnet wird quartalsweise. Die Apotheken sollen dann die Großhandels- und Apothekenvergütungen spätestens bis zum Ende des dritten auf den Abrechnungszeitraum folgenden Monats unter Angabe der BUND-Pharmazentralnummer mit dem jeweiligen Rechenzentrum abrechnen und die Vergütung nach § 11 an den pharmazeutischen Großhandel weiterleiten. Mein liebes Tagebuch, was im Referentenentwurf noch nicht steht, ist die konkrete Höhe der Vergütung für diese logistischen Leistungen von Großhandel und Apotheke. Wir sind gespannt, was sich das Ministerium hier einfallen lässt. Übrigens, gleich nach Ostern sollen schon die Impfungen in Hausarztpraxen starten, wenn auch noch in kleiner Frequenz: Für jede der rund 50.000 Hausarztpraxen stehen jeweils nur etwa 20 Impfdosen pro Woche zur Verfügung. Die Ärztinnen und Ärzte sind aufgefordert, erst ihre besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten zu einer Impfung einzuladen – man nennt dies dann eine „flexible Priorisierung“. Mein liebes Tagebuch, es ist ein bescheidener Anfang zu mehr Tempo, aber immerhin. Und gegen Ende April soll’s aber einen richtigen Schub bei den Impfstofflieferungen geben. Wir lassen uns dann gerne positiv überraschen. Und könnte es vielleicht irgendwann auch soweit sein, dass Apotheken in die Corona-Impfungen mit einbezogen werden? Andere Länder machen uns das bereits vor, mit Erfolg.

Sein erstes emotionales Apotheken-Video hat Apotheker Erik Tenberken, Birken-Apotheken Köln, im vergangenen Dezember veröffentlicht – es war so gut, dass es sogar auf RTL lief. Jetzt hat er nachgelegt, im Schulterschluss mit den Ärzten. Inspiriert hat ihn dazu u. a. eine Plakatwerbung von DocMorris, die bei unseren Hausärztinnnen und -ärzten so gar nicht gut ankam. Die Zur Rose-Tochter fragte auf den Plakaten: „Warum heißt er Hausarzt, wenn ich dafür das Haus verlassen muss?“ Ja, mein liebes Tagebuch, so eine provokative Frage reizt gerade dazu, etwas dagegen zuhalten. Apotheker Tenberken: „Ich habe es satt, mich von DocMorris an die Wand nageln zu lassen.“ Er rief erneut seine Filmemacher und Laiendarsteller, allesamt befreundete Menschen aus seinem Umfeld zusammen, um einen neuen Videospot auf die Beine zu stellen. Dieses Mal legte er mit einem Clip nach, der den Stellenwert der Gesundheitsversorgung vor Ort, also durch Ärzte und Apotheker vor Ort, herausstellt. Herausgekommen ist wieder ein Rühr-Stück, das bereits großen Zuspruch erhält, auch von ärztlicher Seite. Mein liebes Tagebuch, gut gemacht, mit großem Engagement: #weilesnochniewichtigerwar