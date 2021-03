Mehr Flexibilität mit Auffrischimpfungen

Moderna, das bereits eine der begehrten Vakzinen gegen COVID-19 auf dem Markt hat, will sich im Kampf gegen die neuen bedrohlicheren Mutanten so früh wie möglich in Stellung bringen. Zwar bestätigen erste Daten, dass sein COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) auch gegen diese schützt, aber das US-Biotechnologieunternehmen will trotzdem schon jetzt zwei neue Strategien auflegen. Näheres dazu teilte Moderna vor wenigen Tagen mit.