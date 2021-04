Moderna schützt zu 90 Prozent vor COVID-19

Moderna hat die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes etwas nach unten korrigiert: Aktuellen Ergebnissen der klinischen Phase-3-Studie COVE zufolge schützt die mRNA-Vakzine zwei Wochen nach vollständiger Impfserie zu mehr als 90 Prozent vor COVID-19 (alle Fälle), vor schwerem COVID-19 bietet der COVID-19-Impfstoff Moderna einen mehr als 95-prozentigen Schutz. Das teilte das US-amerikanische Unternehmen am 13. April mit.

Zum Zeitpunkt der Notfallzulassung in den USA am 18. Dezember 2020 und der bedingten Zulassung in der EU am 6. Januar dieses Jahres lag der COVID-19-Schutz den Angaben zufolge bei 94,1 Prozent. Die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie publizierte Moderna Anfang Februar 2021 im „New England Journal of Medicine“. Die Studie lief Placebo-kontrolliert. Laut Moderna ist mittlerweile allen Placebopatienten eine Impfung mit mRNA-1273 angeboten worden. 98 Prozent ließen sich damit impfen.