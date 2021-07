Wirksam, auch gegen Varianten

Bereits am 15. April wurde die Methodik der Studie in einem „Letter to the Editor“ beschrieben, der im Fachjournal „NEJM“ erschien. Damals ging es um die zuerst in Großbritannien identifizierte Variante Alpha (B.1.1.7) und die Beta-Variante aus Südafrika (B.1.351). Die neuesten Daten umfassen nun auch Daten zu den mittlerweile zusätzlich zirkulierenden Varianten. Wie gut gelingt es den Antikörpern auch diese Varianten zu neutralisieren? Laut Moderna gab es „minimale Auswirkungen“ auf die neutralisierenden Antikörpertiter im Vergleich zu dem gegen den Stamm D614G, der erstmals Anfang 2020 in Südeuropa identifiziert wurde. So seien die neutralisierenden Antikörpertiter gegen die Delta-Variante 2,1-fach erniedrigt gewesen, gegen die Gamma-Variante (P.1) 3,2-fach, gegen die Kappa-Varianten 3,3- bis 3,4-fach und gegen die Eta-Variante 4,2-fach.

Wie bereits im April wurde auch die Antikörperneutralisationsfähigkeit gegen die Beta-Varianten überprüft. Diese sei, übereinstimmend mit den früheren Ergebnissen, 7,3- bzw. 8,4-fach reduziert gewesen. Zusätzlich wurde eine 8,0-fache Reduktion der neutralisierenden Titer im Vergleich zum Stamm mit A.VOI.V2 beobachtet, der Variante, die zuerst in Angola identifiziert wurde, aber derzeit nicht als besorgniserregende oder interessante Variante eingestuft ist.