Was hat Moderna im Köcher?

mRNA-1283, ein Kandidat der nächsten Generation

Daneben ist Moderna in die klinische Erprobung von COVID-19-Impfstoffkandidaten der nächsten Generation eingestiegen. Eine Phase-1-Studie zur Dosisfindung soll die Sicherheit und Immunogenität von mRNA-1283 bewerten. Dieser codiert für die Teile des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, die für die Neutralisation kritisch sind, insbesondere die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) und die N-terminale Domäne (NTD). In der Studie werden drei Dosisstufen (10 µg, 30 µg und 100 µg) als zwei-Dosis-Serie im Abstand von 28 Tagen an gesunde Erwachsene verabreicht. Außerdem wird eine Einzeldosis von 100 µg mRNA-1283 evaluiert und mit der zugelassenen zwei-Dosis-Serie von jeweils 100 µg mRNA-1273 verglichen. Die neue Vakzine wird als potenziell Kühlschrank-stabiler mRNA-Impfstoff entwickelt, was die Verteilung und Verabreichung durch Gesundheitsdienstleister erleichtern soll.