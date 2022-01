Neue Testnachweispflichten in bayerischen Kitas und Preisanpassung für die Apotheken

Einlösen können die Eltern die Berechtigungsscheine bereits – und die Apotheken bekommen seit dem 1. Januar auch wieder mehr Geld für die Selbsttests. Zuletzt erhielten sie pro Test Sachkosten in Höhe von 3,50 Euro sowie 0,70 Euro für Beratung, also insgesamt 42 Euro brutto für zehn Tests. Doch die Apotheken taten sich in den vergangenen Wochen schwer, zu diesen Preisen Selbsttests zu beschaffen – vor allem die beliebten Lollytests. Mittlerweile hat auch der Freistaat erkannt, dass die 3,50 Euro den aktuellen Marktverhältnissen nicht gerecht werden. Daher zahlt er seit dem Jahreswechsel Sachkosten in Höhe von 4,76 Euro, einschließlich Umsatzsteuer, je Antigen-Test zur Eigenanwendung. Hinzu kommen 0,83 Euro brutto für die Beratung. So gibt es nun 55,90 Euro für zehn Tests.

Und was gilt jetzt für die Kinder in Bayern? Den ersten Testnachweis müssen sie am ersten Kita-Besuchstag nach den Ferien erbringen. Kinder, deren Eltern einen solchen nicht vorlegen, dürfen an den Angeboten der Kindertagesbetreuung nicht teilnehmen. Der Testnachweis kann auch durch die Teilnahme an PCR-Pooltestungen erbracht werden, wenn dies in der Kinderbetreuung angeboten wird. Möglich sind auch PoC-Antigen-Schnelltests im Rahmen der Bürgertestung beziehungsweise PCR-Tests.

Bayerns Gesundheitsministerium und Sozialministerium appellierten an die Eltern, Kinder und sich selbst am letzten Ferienwochenende zusätzlich selbst zu testen oder kostenlose Bürgertestangebote in Anspruch zu nehmen.

