Ladenhüter: Rossmann bietet Apotheken Selbsttests fürs Personal an

Der Hype war riesig, als die ersten Selbsttests in den Handel kamen. Apotheker kamen über ihre Großhändler kaum an Ware, bei dm und Co. waren sie sofort vergriffen. Doch das ist offenbar nun vorbei. Wie die „Lebensmittelzeitung“ (LZ) am Freitag schreibt, droht der Handel auf den Produkten sitzenzubleiben. Zu welchem Preis sich die Warenbestände noch abbauen lassen, sei derzeit fraglich, schreibt die „LZ“. Branchenvertreter rechneten damit, dass die größeren Handelsunternehmen wohl kaum um „Abschriften im jeweils siebenstelligen Euro-Bereich“ herumkommen dürften. Innerhalb weniger Wochen sei der Markt gekippt. Anfangs waren die Laientests für etwa 5 Euro zu haben, was scharf kalkuliert gewesen sein soll. Mittlerweile liege auch der Einkaufspreis bei unter 3 Euro. Weil die Händler aber auch noch auf alten Beständen säßen, liegen die aktuellen Verkaufspreise dem Vernehmen nach teilweise unter den Preisen, die der Handel ursprünglich für die Produkte bezahlt habe. Verluste werden offenbar in Kauf genommen, so die„LZ“. Wie große diese Verluste sind, dazu will sich gegenüber der „LZ“ allerdings niemand äußern.