BMG beschafft weitere Grippeimpfstoffe

Wurde die Impfträgheit beim Grippeschutz bislang immer beklagt, so motiviert die in diesem Jahr parallel zur Grippesaison existente Corona-Pandemie zur erhöhten Nachfrage bei Influenzavakzinen. Auch wenn die optimalen Impfzeitpunkte – Oktober und November – noch nicht gekommen sind, so scheint man zumindest mit vermehrten Grippeimpfungen zu rechnen. Auch das Bundesgesundheitsministerium (BMG): Wie das BMG am Donnerstag bekannt gab, hat es weitere sechs Millionen Grippeimpfstoffdosen beschafft.