Hochdosisgrippeimpfstoff Efluelda nun ab 60 Jahren

Sanofi Pasteurs Antrag auf Zulassungserweiterung bei Efluelda® war erfolgreich: Der Hochdosisgrippeimpfstoff darf somit bereits ab einem Alter von 60 Jahren, statt bislang 65 Jahren, geimpft werden. Erstmals hatte Sanofi im Mai 2020 die EU-Zulassung für Efluelda erhalten, war jedoch in der aktuellen Grippesaison 2020/21 nicht mit Efluelda am Markt. Der Hochdosisgrippeimpfstoff adressiert speziell Senior:innen, deren Immunsystem aufgrund von Immunoseneszenz meist träger als das jüngerer Menschen auf Impfungen reagiert. Durch die im Vergleich zu standarddosierten Vakzinen vierfache Antigenmenge – 60 µg statt 15 µg – je Grippevirusstamm, will man diesem Problem beikommen und den Grippeschutz bei Älteren erhöhen. Efluelda ist der erste und einzige tetravalente Hochdosis-Grippeimpfstoff in der EU, in den USA ist das Pendant unter dem Namen „Fluzone High Dose Quadrivalent“ am Markt. Dieser war auch Teil der Nationalen Grippeimpfstoffreserve des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) in dieser Saison.