BMG beschafft wieder zusätzliche Grippeimpfstoffe

In weiser Voraussicht bestellte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) im Frühjahr des vergangenen Jahres eine nationale Reserve von sechs Millionen Grippeimpfstoffdosen. Man wollte damit das Gesundheitssystem entlasten, wenn Influenza- und SARS-CoV-2-Welle in den Wintermonaten 2020/21 parallel verlaufen. In der Tat war der Wunsch nach Grippeimpfungen in dieser Saison besonders ausgeprägt, sodass es erst zu lokalen Engpässen kam – als die nationale Reserve sodann verfügbar war, schien der Hochpunkt der Impfmotivation allerdings überschritten.