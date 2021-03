Mehr Impfungen gegen Grippe, Pneumokokken und Gürtelrose

Nach ersten Analysen des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) auf Grundlage von Daten der Apothekenrechenzentren wurden 2020 deutlich mehr Impfstoffe gegen Grippe, Pneumokokken und Gürtelrose verbraucht als in den Jahren zuvor. Alle drei Impfungen wurden voriges Jahr von der Ständigen Impfkommission für bestimmte Risikogruppen besonders empfohlen, teils kam und kommt es noch immer zu Engpässen, die – wie im Falle der Pneumokokken – durch Impfpriorisierungen entspannt werden sollen. Betrachtet man absolute Zahlen, so führen laut ABDA die Immunisierungen gegen Grippe, Keuchhusten, Gebärmutterhalskrebs, FSME, Masern und Pneumokokken die jährlichen Impfranglisten dauerhaft an. Laut ABDA sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Impfstoffe im Jahr 2020 um 14,6 Prozent auf 1,722 Milliarden Euro gestiegen, bereits 2019 wurde ein Ausgabenplus von 16,4 Prozent auf 1,503 Milliarden Euro verzeichnet.