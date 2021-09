Mehr Grippeimpfungen 2020/21 als in den Influenzasaisons der Vorjahre: Nach Daten des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI) haben sich im letzten Winter deutlich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen. Auch in der diesjährigen Grippesaison 2021/22 sollte die Impfung eine wichtige Rolle spielen: Das RKI erwartet eine verstärkte Welle an Atemwegsinfektionen.